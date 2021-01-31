СМИ раскрыли настоящую зарплату Месси, опубликовав все детали фантастического контракта с "Барселоной"

Испанская газета El Mundo заявила, что получила копию контракта Лионеля Месси с "Барселоной". Приведенные цифры подтверждают, что сделка звездного футболиста является крупнейшей в истории спорта.

Согласно отчету, текст которого приводит ESPN, Месси получит максимум 555 237 619 евро (673 919 105 долларов США) за четыре сезона.

4-летний контракт был заключен в ноябре 2017 года. 30 июня этого года Месси может покинуть Камп Ноу, если не продлит соглашение.

Размер финансовых обязательств "Барсы" перед 33-летним Месси - одна из множества сделок, в результате которых клуб оказался на грани банкротства.

Последний аудит показал, что общий долг "Барселоны" превышает миллиард евро, а заработная плата игроков составляет почти три четверти бюджета клуба.

В отчете El Mundo утверждается, что "Барселона" соглашалась платить Лео 138 миллионов евро за сезон, с учетом премий. Они включали бонус в 115 млн евро за согласие на продление контракта и бонус за лояльность в размере 78 млн евро.

За пять месяцев до завершения сделки Месси уже заработал свыше 511 млн евро.

Месси с "Барселоной" стали чемпионами Испании в сезонах 2018 и 2019, но команда так и не смогла с тех пор выиграть Лигу чемпионов, уступив последовательно "Роме", "Ливерпулю" и "Баварии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель в 17-летнем возрасте дебютировал в "Барселоне" в 2004 году. Летом 2020-го аргентинец открыто заявил о своем желании покинуть клуб, однако был вынужден остаться из-за одного из пунктов, прописанных в его контракте.

В октябре прошлого года Жозеп Бартомеу вместе с советом директоров покинул пост президента "Барселоны".