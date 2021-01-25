"Барселона" объявила о долгах в миллиард евро

Вице-чемпион Испании каталонская "Барселона" представила годовой финансовый отчет, в котором заявила о наличии долгов в более чем миллиард евро.

В частности, у "блаугранас" есть обязательства на сумму 1,173 млрд в европейской валюте, а краткосрочная задолженности составляет 730 миллионов, пишет издание Marca. "Барселона" призналась, что 197 млн должна выплатить по некоторым трансферам – только за Миралема Пьянича и Френки Де Йонга нужно выложить 100 млн.

Кроме того, 165 миллионов евро "Барса" задолжала персоналу клуба, 265 – по кредитным договорам. Еще 298 млн отнесены к долгам по другим статьям бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" в матче с двумя незабитыми пенальти едва не вылетела из Кубка Испании от клуба третьего дивизиона.