"Барселона" сделала заявление по скандалу с контрактом Месси, решив идти в суд

Испанская "Барселона" на своем официальном сайте опубликовала заявление в связи с публикацией в прессе всех деталей контракта Лионеля Месси.

Клуб сожалеет о том, что этих данные стали достоянием общественности, при этом категорически отрицая какую-либо причастность к утечке данных.

"Барселона" будет принимать соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен этой публикацией. Команда выражает свою полную поддержку Месси, особенно в свете попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал", – отмечается в послании.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавние проверки показали, что общий долг "Барселоны" превышает миллиард евро, а заработная плата игроков составляет почти три четверти бюджета клуба.