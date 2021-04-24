Матч за чемпионство: где смотреть игру "Динамо" – "Ингулец" в 23-м туре УПЛ

Киевское "Динамо" в воскресенье, 25 апреля, в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграет с "Ингульцом" из поселка Петрово Кировоградской области.

В случае победы "бело-синие" за 3 тура до конца могут стать чемпионами Украины.

В прямом эфире этот поединок с НСК "Олимпийский" покажет телеканал "2+2". Начало в 17:00.

В турнирной таблице киевляне лидируют с 55 очками. "Ингулец" разместился на 11-й строчке и имеет 20 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду "Динамо" в полуфинале Кубка Украины обыграло "Агробизнес" . Матч завершился со счетом 0:3. Голами отметились Леднев, Беседин и Буяльский.

В концовке игры небольшая группа столичных фанатов устроила скандирование неприличных речевок в адрес главного тренера "бело-синих".

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан встал на защиту румынского специалиста.

Позже ультрас "Динамо" заявили, что будут против Луческу даже в случае победы в Лиге чемпионов