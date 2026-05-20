По сети активно распространяется очередная "победная" инициатива - петиция №41/009215-26еп об отмене залога для так называемых топ-коррупционеров на время военного положения.

Общество, которому не нравятся быстрые выходы фигурантов из СИЗО, активно ее подписывает, воспринимая это как прорыв в борьбе с коррупцией.

Снимем розовые очки популизма и посмотрим на эту инициативу реально. За лозунгами о конце безнаказанности скрывается обычная неграмотность, которая вредит правосудию в целом.

Авторы петиции и горячие сторонники допускают базовую и фатальную юридическую ошибку. Они называют залог "индульгенцией", "опцией откупа" и "билетом на свободу".

Уважаемые, мера пресечения - это НЕ наказание. Ее цель одна единственная - обеспечить участие подозреваемого в процессуальных действиях и предотвратить риски (сокрытие, давление на свидетелей, уничтожение доказательств). Это инструмент обеспечения расследования, а не приговор!

Когда подозреваемый платит залог, он не освобождается от уголовной ответственности. Он не становится оправданным. Он просто ждет приговора суда не на нарах в СИЗО (государственное содержание которых, кстати, тоже оплачивается из наших с вами налогов), а под жесткими процессуальными ограничениями. Назвать залог "откупом" - это расписаться в полном непонимании уголовного процесса.

Действительно, триггером для этой волны обсуждений стало дело Ермака. Но ирония заключается в том, что в тексте петиции четко перечислены статьи, за которые предлагается отменить залог, это - ст. 191 (растрата), ст. 364 (злоупотребление властью), ст. 368, 369 (взятка), ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 368-5 (незаконное обогащение).

Но где здесь статья 209 (легализация/отмывание имущества, полученного преступным путем), по которой сообщено о подозрении Ермаку? То есть, даже если бы этот популистский законопроект приняли прямо сегодня, фигуранты по статье 209 так называемой "Династии" все равно спокойно выходили бы под залог. Это часть иллюстрации того, как предлагают законы под влиянием эмоций.

Окей. Предположим, что залог отменили. Дальше что?

Залог - это лишь одна из мер пресечения. Если суд не сможет назначить залог, а оснований для содержания под стражей не будет хватать, будут применяться другие меры пресечения.

Подозреваемые будут выходить под домашний арест, поручительства, или под личное обязательство. То есть абсолютно бесплатно! Ни одна копейка не поступит на казначейские счета в качестве залога, а фигурант будет сидеть дома на диване, и чаще всего только в ночное время суток.

Когда до фейсбук-экспертов наконец дойдет (если они вообще дочитаются до существования других статей УПК), что коррупционеры выходят на халяву без залога, увидим новую волну петиций. "Отменить домашний арест!", "Отменить личное обязательство!", и в конце - "Запретить адвокатов!".

Когда-то была мода - после каждого резонансного ДТП власть сразу начинала кричать о необходимости поднять штрафы за превышение скорости. Без анализа состояния дорог, без изменения системы фиксации нарушений, без преодоления коррупции в органах выдачи удостоверений. Просто поднять штрафы, чтобы показать заботу.

Теперь этим дешевым государственным популизмом заразились общественные активисты. Предлагать простые решения сложных системных проблем - это удобно для сбора лайков, подписей и грантов.

Напомню исторический и юридический факт. У государства уже была попытка поиграть в безальтернативный арест. Статью 176 УПК Украины в свое время дополнили частью пятой, которая запрещала альтернативные меры пресечения (в частности залог) для подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности и терроризма (ст. 109–114-1, 258–258-5 и т.д.).

Чем закончилось? Конституционный Суд Украины в Решении № 7-р/2019 от 25.06.2019 указал: безальтернативное содержание под стражей без оценки конкретных обстоятельств дела и возможности применения более мягких мер прямо противоречит статьям 3, 8 и 29 Конституции Украины. Суд отметил, что такое формальное решение нивелирует саму суть правосудия.

Попытка ввести аналогичную норму для коррупционеров неизбежно завершится таким же вердиктом КСУ.

А теперь перейдем к самому главному (для тех, кто дочитал). Почему эта петиция - это не о справедливости, а о банальном желании устроить шоу с посадкой на этапе следствия, потому что финал дела все равно будет пшиком?

Посмотрите отрезвляющую статистику от Опендатабот: по результатам анализа Реестра коррупционеров, в 97% дел за прошлый год наказанием для коррупционеров стал ... обычный ШТРАФ! (ссылка в комментариях)

Так в чем же реальная цель этой петиции?

Давайте называть вещи своими именами. Поскольку реальное следствие ведется годами, а финальные приговоры в большинстве случаев заканчиваются штрафами (которые часто меньше даже суммы причиненного государству ущерба), инициаторы изменений могут (осознанно или нет) превратить досудебное следствие в инструмент расправы.

Цель - подержать человека в СИЗО без приговора суда неопределенное время, понимая, что реального тюремного срока в финале, скорее всего, не будет. Это попытка подменить приговор суда мерой пресечения.

Настоящая неотвратимость наказания - это принятие судом законного, обоснованного и мотивированного приговора, на основании всесторонней оценки степени тяжести совершенного правонарушения, личности виновного, а также баланса обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и с учетом многих других непонятных для фейсбук-активистов обстоятельств. А не штраф в 34 тысячи гривен после двух лет СИЗО.