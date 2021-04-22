Ультрас "Динамо": будем против Луческу даже в случае победы в Лиге чемпионов

Ультрас киевского "Динамо" заявили, что их мнение о главном тренере команды Мирче Луческу не изменится ни при каких обстоятельствах.

На странице "WBC Ультрас Динамо" в Facebook появилось сообщение, в котором написано, что фанаты не будут активно поддерживать клуб вне зависимости от количества выигранных трофеев, пока киевлян будет возглавлять румынский специалист.

"Прошлым летом фанатское движение "Динамо" Киев приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером. Причина этого решения – не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если "Динамо" завоюет для Киева Кубок Лиги чемпионов, с трибун будет звучать: "Lucescu, Go Away!" – заявили фанаты.

Они отметили, что действительно устали ждать результатов, но не могут радоваться победам, который были добыты "такой ценой".

"Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращения борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить. Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого "дерби"? Поддерживать тренера, от которого несло и несет медийным бредом, чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов? Луческу не место в "Динамо" Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу", – подытожили ультрас киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время полуфинала Кубка Украины, в котором "Динамо" встречалось с "Агробизнесом", фанаты киевлян вступили в перепалку с Луческу и получили от него ответ на послематчевой пресс-конференции. Голкипер команды Георгий Бущан встал на защиту своего тренера и без цензуры побеседовал с болельщиками, находясь на скамейке для запасных.