Как "Динамо" досрочно стать чемпионом Украины: все расклады

Киевское "Динамо" может уже в это воскресенье, 25 апреля, за 3 тура до конца сезона стать чемпионом Украины, если в матче 23-го тура победит дома "Ингулец".

В случае успеха на НСК "Олимпийский", подопечные Мирчи Луческу наберут 58 очков и станут недосягаемыми для "Шахтера". Донецкий клуб, у которого перед встречей 23-го тура с "Александрией" 45 пунктов, потеряет даже теоретические шансы обойти киевлян.

Если "Динамо" проиграет "Игнульцу", а "Шахтер" в своем поединке победит, то очковый разрыв сократится до 7 пунктов. Тогда столичной команде придется отложить празднование как минимум еще на неделю.

Если в игре "Шахтер" – "Александрия" будет ничья, то "Динамо" также может себе позволить не обыгрывать "Ингулец". Поражение "горняков" автоматически сделает "Динамо" чемпионом при любом результате у киевлян.

Стоит отметить, что в трех последующих турах (1 мая – "Ворскла", 5 мая – "Мариуполь" и 9 мая –"Колос") любая победа "бело-синих" позволит им впервые за 5 лет завоевать "золото" национального первенства. При этом результаты "Шахтера" в матчах с "Днепром-1", "Минаем" и "Ингульцом" значения не имеют.

Как сообщал, OBOZREVATEL в 22-м туре УПЛ "Динамо" минимально обыграло "Шахтер". Победный гол на счету Карлоса де Пены.