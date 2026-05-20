Кина не будет

В сетях появилась новая секта ждунов — "Ожидающие сокрушительный удар Трампа по Ирану". Особенно распространена она в Израиле и среди русскоязычных в разных странах.

Успокойтесь, вашему кумиру не до этого. Он сейчас зачищает на праймериз неугодных республиканских кандидатов в Конгресс и обеспечивает себе и своей алчной семейке пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Его "министр войны" алконавт Хегсет не войной занимается, а ездит по приказу своего ржавого Карабаса Барабаса по США, выступая против провинившихся участников республиканского кукольного театра, не желающих уходить с политической сцены.

Трамп, уже раз сто заявивший, что уничтожил Иран, опять пишет ему в своей сети "121-е последнее китайское предупреждение". А потом сообщает, что вновь откладывает расплату.

Расходимся, кина не будет. По крайней мере, того, которое вы ждете.