УкраїнськаУКР
русскийРУС
Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог

Блог | Сокрушительного удара Трампа по Ирану не будет

Сокрушительного удара Трампа по Ирану не будет

Кина не будет

В сетях появилась новая секта ждунов — "Ожидающие сокрушительный удар Трампа по Ирану". Особенно распространена она в Израиле и среди русскоязычных в разных странах.

Успокойтесь, вашему кумиру не до этого. Он сейчас зачищает на праймериз неугодных республиканских кандидатов в Конгресс и обеспечивает себе и своей алчной семейке пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Его "министр войны" алконавт Хегсет не войной занимается, а ездит по приказу своего ржавого Карабаса Барабаса по США, выступая против провинившихся участников республиканского кукольного театра, не желающих уходить с политической сцены. 

Трамп, уже раз сто заявивший, что уничтожил Иран, опять пишет ему в своей сети "121-е последнее китайское предупреждение". А потом сообщает, что вновь откладывает расплату.

Расходимся, кина не будет. По крайней мере, того, которое вы ждете.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
СШАКонфликт США и ИранаДональд Трамп
Телеграм Игоря Эйдмана
Редакционная политика