Матч 'Динамо' – 'Брюгге' под угрозой срыва: спортивные итоги 15 февраля

Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила рекорд страны на Australisn Open-2021, а матч "Динамо" в Лиге Европы находится под угрозой срыва.

Кроме того, Арнольд Шварценеггер прокомментировал смерть тяжелоатлета Юрия Власова, который был для него кумиром.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 15 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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