Матч "Динамо" – "Брюгге" в ЛЕ может не состояться: СМИ назвали условие

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге", который должен пройти в четверг, 18 февраля, может не состояться, если температура воздуха в Киеве будет ниже 15 градусов мороза.

Как сообщает издание voetbal24.be со ссылкой на Het Nieuwsblad, в таком случае, согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), любая из команд может отказаться от участия в поединке. Несмотря на это, в источнике сомневаются, что "Брюгге" пойдет на это из-за плотного графика поединков.

Отметим, что матч "сине-черных" в чемпионате Бельгии против "Шарлеруа", запланированный на 14 февраля, был перенесен из-за плохих погодных условий в стране. Соперник киевлян уверенно лидирует в национальном первенстве, опережая второй "Антверпен" на 13 очков и имея матч в запасе.

Что касается "Динамо", то подопечные Мирчи Луческу одержали волевую победу в первом официальном матче 2021 года против донецкого "Олимпика" со счетом 3:1 и увеличили отрыв от "Шахтера" до 3 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что первые два тура украинской Премьер-лиги можно было провести в Турции.