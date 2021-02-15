Свитолина установила исторический рекорд Украины на Australian Open

Теннисистка Элина Свитолина превзошла достижение легендарного Андрея Медведева по количеству побед на турнирах серии Большого шлема среди всех украинских игроков.

Победа над представительницей Чехии Мари Бузковой в первом круге Australian Open-2021 стала для Свитолиной 64-й. Таким образом, теннисистка обошла по этому показателю Медведева, который одержал свою 63-ю победу еще на австралийском турнире в 2001 году, пишет XSPORT.

После успешного старта против Бузковой Элина сумела пройти еще двух соперниц: представительницу США Кори Гауфф и казашку Юлию Путинцеву. Таким образом, 26-летняя спортсменка имеет в активе уже 66 побед на турнирах Grand Slam.

Теперь топ-10 украинских теннисистов и теннисисток по количеству побед на мэйджорах выглядит так:

1. Элина Свитолина – 66

2. Андрей Медведев – 63

3. Александр Долгополов – 34

4. Катерина Бондаренко – 27

4. Леся Цуренко – 27

6. Алена Бондаренко – 26

7. Сергей Стаховский – 24

8. Татьяна Перебийнис – 12

8. Юлия Вакуленко – 12

10. Наталья Медведева – 10

Напомним, что Элина Свитолина вылетела с Australian Open-2021 на стадии 1/8 финала, уступив американке Джессике Пегула (4:6, 6:3, 3:6).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина Свитолина трогательно поддержала своего бойфренда Гаэля Монфиса, вылетевшего с Australian Open.