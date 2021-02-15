Шварценеггер прокомментировал смерть олимпийского чемпиона из Макеевки, ставшего для него кумиром

Легендарный победитель конкурса "Мистер Олимпия" и киноактер Арнольд Шварценеггер почтил память олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике из Макеевки Юрия Власова, который был его кумиром.

На своей странице в Twitter американец написал, что советский спортсмен вдохновил его на занятия спортом и был невероятно умным человеком. Бывший губернатор штата Калифорния считает, что каждый может найти вдохновение в жизненном пути родившегося в Украине тяжелоатлета.

"Юрий Власов научил нас всех тому, что нет ничего невозможного. Он стал первым человеком, толкнувшим 200 кг, и вдохновил меня, когда мы познакомились в 1961 году, а я еще был молодым спортсменом. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь считать, что достиг успеха без чьей-либо помощи. Юрий был не только великим атлетом, но и большим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и постоянно носил с собой книги. Власов был действительно уникальным человеком, и каждый из нас может вдохновиться его историей. Мне очень повезло знать его, и теперь мне будет сильно его не хватать. Мои мысли с его семьей", – заявил Шварценеггер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни. Позже стала известна возможная причина его смерти.