Журналист рассказал о травме, с которой играет украинец Малиновский

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в последнее время играет с грыжей в области живота.

Как сообщил со-ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини решил не делать ему операцию во время сезона, поскольку не хотел терять такого игрока. Скорее всего, эта проблема будет решаться уже после чемпионата Европы, который состоится летом 2021 года.

"Нам давно было известно, что у Руслана есть грыжа. Грыжа, грубо говоря, в области живота, в брюшной полости. По идее Гасперини, Малиновскому не сделали операцию по ходу сезона. Ему нужен был этот игрок, чтобы он не вылетал, потому что есть какой-то период реабилитации. Сейчас все идет к тому, что если хирургическое вмешательство состоится, то уже после Евро-2020. Да, у Руслана был некий дискомфорт. Сейчас, вроде бы, он чувствует себя лучше. То есть его эта проблема не очень беспокоит, не критична", – рассказал Спиваковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одноклубником Малиновского стал другой наш соотечественник Виктор Коваленко. Он перебрался в "Аталанту" из "Шахтера".