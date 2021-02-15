Лопес окончательно отказался от реванша с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в очередной раз отреагировал на разговоры о его возможном реванше с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

Лопес считает, что в проведении такого поединка нет необходимости, а также заявил, что опция реванша отсутствовала в контракте по вине стороны украинского боксера.

"Нет необходимости в реванше. Мы выходили в ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не проявили уважения. В наш контракт не включили опцию реванша, это исходило от другой стороны", – приводит слова Лопеса BadLeftHook.

Напомним, что победив Ломаченко, Теофимо Лопес завладел титулами WBC, WBA и WBO в легком весе, добавив их к своему поясу IBF. Поражение украинца своим единогласным решением признали все три судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо Лопес поблагодарил своих фанатов, поприветствовав их словами "Слава Украине!".