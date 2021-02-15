"Динамо" – "Брюгге": СМИ сообщили о вспышке COVID-19 в бельгийской команде

Футболисты бельгийского "Брюгге" Матей Митрович и Стефано Денсвил сдали положительные тесты на коронавирус накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы с киевским "Динамо".

Об этом информирует портал Nieuwsblad.be. По данным источника, еще один игрок Шарль де Кетеларе в понедельник был отправлен с клубной базы с симптомами болезни в качестве предосторожности. Позже футболисты и сотрудники клуба сдали новые тесты на COVID-19, о результатах которых станет известно 16 февраля.

Кроме того, в "Брюгге" внимательно следят за погодными условиями в Киеве, так как в день матча ожидается серьезный мороз. Если температура достигнет отметки "-15" градусов, команды могут отказаться от проведения встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло волевую победу над "Олимпиком" в первом матче 2021 года.