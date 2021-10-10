Малиновский высказался о возвращении в сборную Украины

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию с невызовом в сборную Украины. 28-летний уроженец Житомира признался, что все готов вернуться в национальную команду.

Общаясь с журналистами итальянского издания L’Eco di Bergamo, футболист отметил, что из этой темы раздули гораздо больше, чем случилось на самом деле.

"В сентябре у меня возникли разногласия с главным тренером: когда игрокам сборной из "Шахтера" и "Динамо" разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро. Я всегда готов вернуться в национальную команду. Случится ли это? Это решит тренер", – цитирует Малиновского tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на позапрошлой пресс-конференции в Киеве Петраков возмутился реакцией журналистов и болельщиков.

В частности, 64-летний специалист заявил, что его якобы назвали подонком из-за невызова Руслана на октябрьские матчи.

До этого в эфире "Великого футбола" Петраков рассказал о том, что Малиновский якобы отказался ехать с командой на товарищескую встречу с Чехией в сентябре.

После этого наставник "желто-синих" отказался от услуг футболиста.

Ранее сам Руслан прокомментировал конфликт с Александром Васильевичем обвинив тренера в том, что тот плел интриги за его спиной.

Из-за этого, общение с прессой перед игрой с Финляндией стало самым необычным в истории нашей сборной. Главный тренер за все время произнес всего 37 слов.