Малиновский провел блестящий матч в Италии, поучаствовав в разгромной победе. Видео

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился пятым голом в текущем сезоне чемпионата Италии. Игра 21-го тура Серии А против "Удинезе" завершилась победой команды из Бергамо со счетом 6:2.

28-летний украинец вышел в стартовом составе и уже на 22-й минуте отдал результативную передачу на Луиса Муриэля.

На 43-й минуте Малиновский забил сам. Руслан удачно сыграл в чужой штрафной, отреагировав на отскок после "выстрела" Пессельи, и сделал счет 3:0.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свой четвертый гол в текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский забил в 16-м туре. Руслан отметился пушечным выстрелом в гостевой игре против "Наполи".

Ранее Руслан отличился в 13-м туре. В матче против "Специи" наш соотечественник ударом с 20 метров оформил разгром.

2-й гол Руслан забил 24 октября, поразив ворота "Удинезе" в домашнем для его команды матче (1:1).

До этого украинский хавбек отличился в поединке против "Интера" в 6-м туре.