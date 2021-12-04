Малиновский забил бомбезный гол ударом с лета. Видео

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился четвертым голом в текущем сезоне чемпионата Италии. В 16-м туре Серии А наш соотечественник пушечным выстрелом открыл счет в гостевой игре против "Наполи".

Встреча завершилась со счетом 2:3. Победный гол на 71-й минуте забил Ремо Фойлер.

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28-летний украинец вышел в стартовом составе и уже на 7-й минуте расписался в воротах Давида Оспины.

После дальнего запроса через все поле мяч нашел Дувану Сапату, колумбиец откинул в центр штрафной где Малиновский, не обрабатывая мяч, бомбезным выстрелом отправил круглый снаряд от штанги в сетку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий гол Руслан забил в 13-м туре. В матче против "Специи" наш соотечественник ударом с 20 метров оформил разгром "Специи".

2-й гол Руслан забил почти месяц назад. 24 октября Малиновский поразил ворота "Удинезе" в домашнем для его команды матче (1:1).

До этого украинский хавбек отличился в поединке против "Интера" в 6-м туре.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение вернуть Руслана Малиновского в команду после конфликта с игроком