Украинец Малиновский забил второй гол в сезоне Серии А. Видео

Украинский футболист Руслан Малиновский отметился вторым забитым мячом в новом сезоне чемпионата Италии. В 9-м туре Серии А наш соотечественник поразил ворота "Удинезе" в домашнем для его команды матче (1:1).

Удачный для Малиновского эпизод случился на 65-й минуте. Получив пас от партнера, Руслан немного сместился в центр и с 22-х метров выстрелил в дальний угол.

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Удар украинца получился идеальным по точности. Наш футболист подкрутил мяч так, что тот пролетел мимо защитников и опустился в сетку.

Хозяева до последнего вели в счете, однако на четвертой добавленной минуте пропустили неожиданный мяч в свои ворота после подачи углового. Незадолго до этого с тренерской скамейки был удален тренер "Аталанты" Гасперини.

Таким образом, встреча в Бергамо завершилась вничью 1:1.

Отметим, что ранее Малиновский отличился в поединке против "Интера" в 6-м туре.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение вернуть Руслана Малиновского в команду после конфликта с игроком.