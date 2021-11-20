Малиновский забил пушечный гол с 20 метров, выйдя на замену в Италии. Видео

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился третьим голом в текущем сезоне чемпионата Италии. В 13-м туре Серии А наш соотечественник пушечным выстрелом оформил разгром "Специи".

Домашний поединок завершился со счетом 5:2.

28-летний украинец вышел на замену на 60-й минуте и ему хватило 29 минут, чтобы забить свой мяч. Хавбек получил круглый снаряд в центре поля, сместился ближе к центру и мощным ударом пробил голкипера.

"Аталанта" – "Специя" 5:2 (3:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 11 Нзола, 1:1 – 18 Пашалич, 2:1 – 38, пенальти Сапата, 3:1 – 41 Пашалич, 4:1 – 83 Муриэль, 5:1 – 89 Малиновский, 5:2 – 90 Нзола.

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Аталанта – Муссо, Дзаппакоста (Скальвини, 87), Паломино, Толои, Гимшити, Мэле, де Рон, Копмейнерс (Пессина, 61), Иличич (Малиновский, 60), Пашалич (Пикколи, 87), Сапата (Муриэль, 79).

Специя – Проведель, Амьян, Эрлич, Христов, Бастони, Сала (Реца, 64), Коваленко (Колли, 64), Маджоре, Джаси (Подгоряну, 81), Верде (Манай, 52), Нзола.

Предупреждения: Джаси (5), Копмейнерс (10), Сала (36), Христов (49), Пашалич (71).

Как сообщал OBOZREVATEL, 2-й гол Руслан забил почти месяц назад. 24 октября Малиновский поразил ворота "Удинезе" в домашнем для его команды матче (1:1).

До этого украинский хавбек отличился в поединке против "Интера" в 6-м туре.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение вернуть Руслана Малиновского в команду после конфликта с игроком.