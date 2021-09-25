Малиновский забил потрясающий гол "Интеру" в чемпионате Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился своим первым забитым голом в сезоне в чемпионате Италии. 28-летний футболист сборной Украины забил фантастический гол в матче 6-го тура Серии А против "Интера", сделав счет 1:1.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и на 30-й минуте расписался в воротах Хандановича.

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"Аталанта" перехватила мяч в центре поля, Дуван Сапата отпасовал дальше на Руслана, тот сделал несколько шагов и метров с 20 обводящим ударом отправил круглый снаряд точно в сетку.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:2.

Напомним, что Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года. С тех пор сыграл 93 матча во всех турнирах. Забил 19 голов и отдал 20 результативных передач.

По данным авторитетного портала Transfermakt трансферная стоимость игрока составляет 30 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября Малиновский сделал первое результативное действие в текущем сезоне итальянского первенства.

Хавбек отдал голевую передачу в домашнем поединке восьмого тура против "Сассуоло".