Малиновский, которого Петраков отцепил от сборной Украины, помог "Аталанте" добыть победу в Серии А

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Малиновский Серия А

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сделал первое результативное действие в текущем сезоне итальянской Серии А. 28-летний футболист сборной Украины отдал голевую передачу в домашнем поединке восьмого тура против "Сассуоло".

Малиновский отдал точный пас на третьей минуте

На 3-й минуте Руслан получил пас на правом фланге, резко сместился и сделал прострел вдоль ворот, который замкнул Робин Гозенс.

На 37-й минуте Малиновский поучаствовал и во втором забитом мяче. Он сделал передачу Дувану Сапате, а тот отправил дальше на Давиде Дзаппакосту.

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Малиновский был одним из лидеров команды

Под занавес тайма Берарди смог сократить отставание, но на большее "Сассуоло" оказалось неспособно.

После этой победы команда из Бергамо набрала 10 очков и поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице.

Одноклубники оценили действия Руслана

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский не примет участие в октябрьском матче сборной Украины в отборе к ЧМ-2022. Наставник "желто-синих" Александр Петраков решил не вызывать футболиста в тренировочный лагерь команды.

Малиновский отлично проявил себя в матче Серии А против Сассуоло

Ранее Александр Петраков заявил, что Руслан Малиновский якобы обиделся на тренера из-за того, что не попал в основной состав сборной Украины на матч квалификации к ЧМ-2022 с Францией (1:1).

Малиновский в матче с Францией.
Сборная Украины по футболу.

Позже он сообщил, что игрок принял решение покинуть расположение национальной команды перед спаррингом с Чехией. В свою очередь сам Малиновский заявил, что тренер в разговорах с другими футболистами заявил о необходимости отказаться от вызова Руслана из тактических соображений.

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