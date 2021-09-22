Малиновский, которого Петраков отцепил от сборной Украины, помог "Аталанте" добыть победу в Серии А

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сделал первое результативное действие в текущем сезоне итальянской Серии А. 28-летний футболист сборной Украины отдал голевую передачу в домашнем поединке восьмого тура против "Сассуоло".

На 3-й минуте Руслан получил пас на правом фланге, резко сместился и сделал прострел вдоль ворот, который замкнул Робин Гозенс.

На 37-й минуте Малиновский поучаствовал и во втором забитом мяче. Он сделал передачу Дувану Сапате, а тот отправил дальше на Давиде Дзаппакосту.

Видео дня

Под занавес тайма Берарди смог сократить отставание, но на большее "Сассуоло" оказалось неспособно.

После этой победы команда из Бергамо набрала 10 очков и поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский не примет участие в октябрьском матче сборной Украины в отборе к ЧМ-2022. Наставник "желто-синих" Александр Петраков решил не вызывать футболиста в тренировочный лагерь команды.

Ранее Александр Петраков заявил, что Руслан Малиновский якобы обиделся на тренера из-за того, что не попал в основной состав сборной Украины на матч квалификации к ЧМ-2022 с Францией (1:1).

Позже он сообщил, что игрок принял решение покинуть расположение национальной команды перед спаррингом с Чехией. В свою очередь сам Малиновский заявил, что тренер в разговорах с другими футболистами заявил о необходимости отказаться от вызова Руслана из тактических соображений.