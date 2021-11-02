"Динамо" повторно проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

"Динамо" Киев проиграло испанской "Барселоне" в 4-м туре Лиги чемпионов. Матч на поле столичного НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:1.

"Барселона" с первых минут прогнозируемо захватила инициативу и уже на 3-й минуте создала настоящий пожар в штрафной Бущана. Сольный проход Мемфиса Депая остановили лишь за несколько метров от ворот.

Первый более-менее опасный момент "Динамо" создало на 7-й минуте, но все закончилось на подступа к штрафной тер Стегена.

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Как только мяч оказывался в ногах киевлян, сразу вокруг него возникало несколько футболистов соперника. "Барселона" высоко прессинговало, не позволяя украинцам ничего сделать в нападении.

Чемпионы Украины построили игру на контратаках, выбегая минимальными силами, постоянно оставляя приличные силы в тылу.

Ближе к середине тайма у киевлян удалось несколько потенциально опасных выпадов, где Цыганков, балансируя на грани офсайда, дважды убегал в контратаку. Но в первом случае Шапаренко не попал по мячу, а во втором - против Виктора нарушили правило.

Разыгрывая штрафной "Динамо" впервые довело дело до удара в створ и тер Стеген лишь ногой отбил опаснейший "выстрел" де Пены.

Подопечные Луческу заметно прибавили в уверенности, начали находить свободные зоны и выглядели абсолютно конкурентоспособными. На 27-й минуте вертикальная атака от "бело-синих" вновь нашла Шапаренко и Николай вновь не попал по воротам.

Жорди Альба ответил ударом в штангу, однако сделал это из положения "вне игры". На поле начались качели, когда обе команды отвечали моментом на момент.

Под конец тайма хозяева немного подсели и "Барселона" дважды была очень близка к забитому голу, но безупречно сыграли Бущан и защитники.

После перерыва дождь на "Олимпийском" прекратился, поле подсохло и скорости в игре стали расти, сразу продемонстрировав разницу в классе между командами. "Барселона" все больше и больше поджимала украинцев к воротам, вынуждая наших соотечественников полностью бросить все силы в оборону.

Лишь на 58-й минуте Караваев попробовал ударом из-за границ штрафной забить в угол тер Стегену. На 65-й минуте Ансу Фати после столкновения с Кенздерой упал в штрафной киевлян. Овидиу Хацеган показал на 11-метровую отметку, однако после просмотра ВАР отменил свое решение.

Это только обозлило испанцев. Они давили и на 70-й минуте добились успеха. После прострельной фланговой подачи все тот же Фати ударом под перекладину сделал счет 0:1.

Луческу моментально реагирует на изменения на табло, выпустив Витиньо вместо Гармаша. Времени, чтобы спасти ситуацию было достаточно, однако зрители голов больше не увидели.

"Динамо" Украина – "Барселона" Испания 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 70 Фати.

Динамо – Бущан, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Гармаш (Витиньо, 71).

Барселона – тер Стеген, Мингеса, Лангле (Араухо, 79), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 87).

Предупреждения: Эрик Гарсия (20), Гармаш (41), Буяльский (45), Гави (46), Лангле (50).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами состоялась 20 октября в столице Каталонии и завершилась со счетом 1:0.

До этого динамовцы во 2-м туре в гостях были разгромлены мюнхенской "Баварией" (0:5).

Единственный очки в этом турнире были набраны в первом туре. Подопечные Луческу свели вничью встречу с лиссабонской "Бенфикой".