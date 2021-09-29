"Динамо" проиграло 0:5 "Баварии", повторив антирекорд в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов проиграло мюнхенской "Баварии". Поединок на "Альянц Арене" завершился со счетом 5:0. Этот результат стал повторением крупнейших поражений клуба в истории турнира ("Бенфике" и "Ювентусу" в 1992 и 2002 годах соответственно).

Хозяева с первых секунд прогнозируемо захватили инициативу. Особенно активничал на фланге Альфонсо Дэвис, ощутимо переигрывая наших защитников в скорости.

Мяч практически не покидал половину поля киевлян. Игроки в белой формой никак не могли зацепиться за круглый снаряд. Как только "Динамо" получало владение, сразу следовал прессинг "Баварии" и мюнхенцы легко отбирали кожаную сферу.

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На 8-й минуте гости создали первый полумомент, когда фланговый прострел Тимчика неточным ударом с лета замкнул Цыганков.

Немцы ответили "выстрелом" Левандовски, вынудив Бущана совершит сейв. Мяч ушел на угловой, после розыгрыша которого Сидорчук в своей штрафной сыграл рукой. Пенальти четко реализовал Роберт Левандовский, забив свой 14-й удар с точки в ЛЧ.

Легко воплотив территориальное преимущество в игровое, "Бавария" сразу снизила темп, подолгу разыгрывая позиционные атак, без всякого давления перепасовываясь на своей половине. "Динамо" выставило "автобус", играя в очень низком блоке.

На 26-й минуте киевляне потеряли мяч в районе центрального круга, Томас Мюллер молниеносно отдал на Левандовски и поляк сделал счет 2:0.

"Красные" все так же владели территориальным преимуществом, удачно пользуясь ошибками киевлян. На 35-й минуте такая ошибка едва не стоила третьего гола. Сидорчук потерял мяч, сразу последовала разрезающая передача на Лероя Сане, но 25-летний вингер сборной Германии попал в штангу.

Уже в следующей атаке Сане лишь ценой желтой карточки остановил Тимчик. Под занавес тайма киевские футболисты получили самую реальную возможность забить гол, убежав 3 в 1. Однако удар Де Пены парировал Нойер.

Было заметно, что "Бавария" играет в полураслабленном состоянии, и взвинтив она скорость, счет был бы разгромным. Нагельсманну остается только сетовать на недостаточно высокий процент реализации моментов.

Вторая половина началась в активных действиях "Динамо" возле ворот Нойера, но это продлилось недолго и ничем по-настоящему опасным не закончилось. Начиная с 52-й минуте штрафная Бущана больше напоминала тир, где немецкие футболисты расстреливали украинского голкипера.

Георгий несколько раз спасал свою команду, но два удара от Гнабри и Сане не справился. Игроки из Мюнхена просто на классе легко забили чемпиону Украины еще два гола.

На 87-й минуте Шупо-Мотин забил пятый гол, установив окончательный счет в матче.

После этого матча "Динамо" с одним очком остается на третьей строчке.

"Бавария" Германия – "Динамо" Киев Украина 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 12, пенальти Левандовски, 2:0 – 27 Левандовски, 3:0 – 68 Гнабри, 4:0 – 74 Сане, 5:0 – 87 Шупо-Мотинг.

Бавария – Нойер, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69), Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79), Киммих, Горетцка (Забитцер, 80), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

Динамо Киев – Бущан, Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко, Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена, Сидорчук, Андриевский, Гармаш (Супряга, 70).

Предупреждения: Тымчик (37), Эрнандес (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре киевляне свели вничью домашнюю встречу с "Бенфикой". Битва на поле столичного НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что накануне свой матч 2-го тура ЛЧ провел и донецкий "Шахтер".