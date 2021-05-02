Луческу рассказал о проблемах лидеров "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, что в матче против "Ворсклы" не выпустил своих лидеров Сидорчука, Цыганкова и Андриевского из-за травм.

По словам румынского наставника, он дал игрокам отдохнуть и восстановиться, чтобы те могли успешно выступить в национальной команде.

"У них проблемы физического характера. Я думаю о будущем, в том числе, и о матчах национальной сборной. Поэтому они не играли. Есть футболисты, которые провели много матчей, им нужна пауза. Остальные игроки, которые также хорошо подготовлены, должны заменить их, и от этого игра не должна пострадать.У нас много сборников своих стран, поэтому необходимо быть очень внимательными в плане подготовки к нашим играм и сделать все возможное, чтобы все эти игроки подошли к сбору национальных команд в своем лучшем состоянии", – цитирует Луческу пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 24-го тура УПЛ между "Ворскла" – "Динамо" завершилось со счетом 1:5.

Ранее СМИ назвали фамилии игроков, которых хочет купить"Динамо", а также тех, с кем планирует расстаться.