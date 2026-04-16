Какие заявления Мадьяр сделал за эти дни. Самое важное для нас – от имени Венгрии он впервые назвал вещи своими именами, а именно войну – войной, а Россию – агрессором, который напал на соседнюю страну – Украину. Более того, он сказал и о том, что Европе следует быть готовой к тому, что это не последняя агрессия прутина и что только силой оружия можно этому противостоять. Более того, он заявил, что Украина не только имеет право, но и обязана защищать свою территорию всеми возможными способами. При этом Мадьяр привел пример того, что рассказывал Орбан о войне в Украине и о том, что нам стоило бы отказаться от части своих территорий ради мира. Он спросил, что если бы такое случилось с Венгрией, то какую часть территории страны Орбан согласился бы отдать ради мира?

Ну, а на фундаментальному рівні він уже зробив низку заяв, які прямо і безпосередньо стосуються повернення на демократичне поле. Так, позавчора він заявив, що має намір внести низку поправок до конституції країни та почне з поправки, яка обмежить перебування на посаді прем’єр-міністра однієї особи не більше ніж двома каденціями загальним строком вісім років. Причому цю норму буде виписано таким чином, щоб її ніхто не зміг вивернути навиворіт, і вона стосуватиметься всіх без винятку, і його самого – насамперед.

Це якраз те, про що я писав десятки разів. Один із базових демократичних принципів – змінюваність влади – передбачає перебування на першому посту держави однієї особи не більше двох каденцій по чотири-п’ять років кожна, але в парламентських республіках цей принцип дає системний і небезпечний збій. Формально його дотримуються, але виключно стосовно президента, який де-факто є весільним генералом і не має реальних повноважень, що впливають на життя країни, а фактично першою особою є прем’єр-міністр, а на нього цей принцип не поширюється. І ось ми спостерігали мадам Меркель та синьйора Орбана чотири каденції поспіль, тобто 16 років. А через те що Орбан мав окрему найпершу каденцію, з наступною перервою, то в його руках влада була аж 20 років.

Цю норму запроваджено не просто так, а тому, що будь-який найпрекрасніший політик, перебуваючи при владі більше двох каденцій, гарантовано відірветься від реальності й діятиме не на користь власного народу, а для збагачення чи задоволення своїх амбіцій. І це сталося не лише з Орбаном чи Меркель. Очевидці вказують на те, що Тетчер першої каденції та Тетчер третьої каденції були зовсім різними фігурами. Меггі явно зламалася під кінець другої каденції, і третя була зайвою.

Але й це ще не все. Мадяр однозначно заявив про те, що повертає країну до командної гри ЄС і почне її з ратифікації цілої низки документів ЄС, які закінчать інтеграцію правоохоронної системи країни в загальноєвропейську, і насамперед ідеться про прокуратуру, яка не підкорялася загальним правилам. Тож прокурорські там уже "пристебнули ремені". Ну, а конституційна більшість дозволяє вичистити орбанське болото навіть із конституційного суду, на що він уже натякнув. А прямо сьогодні у Блумберг з’явилося таке:

"Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка виграла вибори в Угорщині, не став зволікати з виконанням своєї обіцянки демонтувати побудовану Віктором Орбаном систему "неліберальної демократії". На третій день після перемоги він зустрівся з противниками – підконтрольними владі державними ЗМІ, що залишилися на своїх місцях, вхід куди йому було закрито останні півтора року, і президентом Угорщини, ставлеником Орбана. Всім їм Мадяр прямо заявив, що їхні дні спливають.

Мадяр звинуватив президента Тамаша Шуйока та держЗМІ в тому, що вони стали аморальними учасниками діяльності Орбана і його партії "Фідес", які побудували систему, засновану на кумівстві, корупції, безкарності та розпалюванні ненависті. У двох інтерв’ю, даних державному радіо і телебаченню, Мадяр порівняв їхню діяльність із пропагандою в Північній Кореї та нацистській Німеччині, вказавши на масштабне поширення дезінформації. А Шуйок, за словами Мадяра, продемонстрував моральну неспроможність і не може залишатися на посту. Під час візиту до офісу президента Мадяр зажадав від нього піти у відставку після приведення до присяги нового уряду".

Зрозуміло, що поки це – слова, і як воно буде на ділі – скоро побачимо, але ці слова правильні, і що найголовніше – вони спрямовуються якраз на ті вузли, які й треба розв’язувати або рубати насамперед. І ось що цікаво: Додік уже заявив про те, що Вітя, хоч і добрий хлопець, але лузер, а Мадяр – теж виглядає непогано. А ще він сказав, що особисто і прямо не просував Орбана на новий строк і тому жодних гарантій той не мав. Дід, видно, забув, що ганяв у Будапешт Рубіо та Венса, щоб ті публічно агітували за Орбана, повідомляючи населенню про те, що Вітька особисто підтримує найкращий президент Всесвіту. Але в нього вже такий вік, що це – неминуче.