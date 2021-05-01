Денисов назвал двух футболистов, которых хочет купить "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Динамо

Киевское "Динамо" хочет подписать двух футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге, сообщил ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

По информации журналиста, речь идет о 19-летнем иранском нападающем "Зари" Сайядманеше Аллахьяре и форварде "Днепра-1" и сборной Украины Артеме Довбике (23 года).

"Насколько мне известно, клуб ищет вингеров. А на внутреннем ринге смотрят прицельно на Аллахьяра и Довбика", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Гость Денисова Артем Франков считает, что это достойные кандидаты на усиление столичной команды:

"Довбик весьма перспективный, ну и Аллахьяр, если с ним поработать, весьма перспективный персонаж. Насколько я понимаю, еще не было итоговой встречи Суркиса с Луческу, где они должны очертить планы и обрисовать тот бюджет, на который Мистер может рассчитывать"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Денисов заявил, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу за текущий победный сезон получит огромную сумму.

УкраинаФК Динамо КиевАртем ДовбикАлександр ДенисовАртем Франков