Денисов назвал двух футболистов, которых хочет купить "Динамо"

Киевское "Динамо" хочет подписать двух футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге, сообщил ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

По информации журналиста, речь идет о 19-летнем иранском нападающем "Зари" Сайядманеше Аллахьяре и форварде "Днепра-1" и сборной Украины Артеме Довбике (23 года).

"Насколько мне известно, клуб ищет вингеров. А на внутреннем ринге смотрят прицельно на Аллахьяра и Довбика", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Гость Денисова Артем Франков считает, что это достойные кандидаты на усиление столичной команды:

"Довбик весьма перспективный, ну и Аллахьяр, если с ним поработать, весьма перспективный персонаж. Насколько я понимаю, еще не было итоговой встречи Суркиса с Луческу, где они должны очертить планы и обрисовать тот бюджет, на который Мистер может рассчитывать"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Денисов заявил, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу за текущий победный сезон получит огромную сумму.