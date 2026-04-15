В интервью итальянской Corriere della Sera Трамп успел весьма много, даже слишком.

Далі текст мовою оригіналу.

Президент Головної країни світу облаяв і Римського Папу, і "римську маму" (прем’єрку Мелоні), і - за традицією - НАТО з Європою, а також висловився щодо Орбана:

"Він був моїм другом, це були не мої вибори, але він був моїм другом, хорошою людиною".

Таке враження від цього подвійного "був", що для Трампа Орбан вже спочив.

Адже Мадяр, в якого буде конституційна більшість і який зможе змінювати тепер все поспіль, пообіцяв, що обмежить перебування на прем’єрський посаді двома термінами, вочевидь маючи на увазі й ті, що були раніше, аби не опинитися для Орбана проміжним "Мєдвєдєвим", - тобто Орбан вже не повернеться.

Зробив Мадяр заяву й щодо України: Угорщина, як і раніше, не підтримуватиме пришвидшений вступ України до НАТО.

При цьому тепер з Угорщиною такої позиції офіційно притримуються не тільки Словаччина, а й, приміром, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди.

З такими завзятими-заклятими друзями, яких ми - так вже виходить! - захищаємо, й вороги, як кажуть, не потрібні. (Суто європейська вдячність.)

Позицію ж "за" найбільш чітко артикулюють Швеція й Данія. Саме вони, до речі, й надають Україні - як і Норвегія - допомогу, що навіть в абсолюті (!) більше за французьку…