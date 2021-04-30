Лидер "Динамо" и новички: Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины перед Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный список футболистов, которые отправятся в Харьков на тренировочный сбор национальной команды перед Евро-2020.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), всего в состав попали 35 футболистов, трое из которых получили свой дебютный вызов. В частности, это Богдан Леднев из "Динамо", Георгий Судаков из "Шахтера" и Артем Бондаренко из "Мариуполя". Также в сборную вернули лидера киевского гранда Виталия Буяльского.

Полностью расширенный список выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Перед началом турнира наша национальная команда проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки "Шахтера" Валерий Бондарь и Жуниор Мораес получили серьезные травмы и пропустят чемпионат Европы.