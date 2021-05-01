"Динамо" готово продать двух футболистов: СМИ назвали фамилии

Киевское "Динамо" готово расстаться с уругвайским легионером Карлосом де Пеной и футболистом сборной Украины Виктором Цыганковым, сообщает ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

По информации журналиста, судьба игроков зависит от того, получит ли столичная команда по ним адекватное предложение со стороны потенциальных покупателей.

"Я получил информацию, что клуб готов продать де Пену. Ранее по нему было предложение из Главной лиги соккера США (MSL) – 700 000 или как-то так. Он пришел в "Динамо" свободным, буквально создал сюрприз для всех, оправдал свой приход. Поэтому сейчас на него установлена планка 3 млн, и если кто-то сделает такое предложение, то с уругвайцем могут расстаться. В том числе киевляне готовы рассматривать трансфер Цыганкова", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Ранее Денисов сообщил, что "бело-синие" хотят подписать двух футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге. Речь идет о 19-летнем иранском нападающем "Зари" Сайядманеше Аллахьяре и форварде "Днепра-1" и сборной Украины Артеме Довбике (23 года).