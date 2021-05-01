"Динамо" с фантастической игрой Буяльского разгромно победило в УПЛ

Киевское "Динамо" добыло эффектную победу над полтавской "Ворсклой" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на стадионе им. Бутовского завершилась со счетом 5:1.

Главным творцом победы стал Виталий Буяльский. Капитан "бело-синих" провел фантастический матч, сделав дубль уже к 15-й минуте. Кулач с пенальти смог сократить разрыв, но на 31-й минуте Буяльский забил третий раз, впервые в своей карьере оформив хет-трик.

Кроме того, это стало 1900-м голом "Динамо" в чемпионатах Украины.

После замены лидера, "бело-синие" не остановились и смогли вкатить еще два гола.

Ворскла – Динамо 1:5 (1:3, 0:2)

Голы: 0:1 – 6 Буяльский, 0:2 – 15 Буяльский, 1:2 – 24, пенальти Кулач, 1:3 – 31 Буяльский, 1:4 – 65 Родригеш, 1:5 – 84 Сидклей.

Ворскла – Ризнык, Кане (Кравчук, 67), Яворский, Якубу (Ребенок, 46), Ндиайе (Челядин, 46), Пуцлин, Луизао, Тилль, Чеснаков (Сапай, 46), Степанюк (Krupskyi, 75), Кулач.

Динамо – Бущан, Миколенко (Сидклей, 78), Забарный, Кендзера, Сирота, Буяльский (Леднев, 67), Шепелев (Гармаш, 46), Родригеш (Клейтон, 81), Шапаренко, Караваев, Беседин (Супряга, 46).

Предупреждения: Кендзера (26), Сапай (55), Степанюк (62), Тилль (71), Кравчук (87).

Эта победа позволила подопечным Луческу уже в статусе чемпионов Украины набрать 61 очко.

Отметим, что ранее свой поединок провел и донецкий "Шахтер". "Горняки" легко расправились с "Днепром-1", при этом пропустив на последней секунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буяльский попал в расширенный состав сборной Украины.