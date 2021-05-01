Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 1-2 мая состоятся матчи очередного игрового дня первенства.

Киевское "Динамо" уже в ранге чемпиона в 24-м туре сыграет в Полтаве с местной "Ворсклой". В свою очередь донецкий "Шахтер" примет в Киеве "Днепр-1".

По традиции болельщики смогут увидеть поединки благодаря прямым трансляциям на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание матчей.

Премьер-лига Украины. 24-й тур

1 мая (суббота)

14:00. "Десна" – "Колос", "Футбол 2"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

17:00. "Шахтер" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Денис Шурман

19:30. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Арбитр VAR: Николай Балакин

2 мая (воскресенье)

14:00. "Рух" – "Александрия", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Сергей Бойко

17:00. "Заря" – "Минай", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Евгений Арановский

17:00. "Мариуполь" – "Львов", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Сергея Бойко

Главный арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Олимпик" – "Ингулец", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Олимпика" и "Зари" завершился грандиозным судейским скандалом, который практически лишил луганскую команду шансов потеснить "Шахтер" со второго места в турнирной таблице.