Где смотреть 24-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 1-2 мая состоятся матчи очередного игрового дня первенства.
Киевское "Динамо" уже в ранге чемпиона в 24-м туре сыграет в Полтаве с местной "Ворсклой". В свою очередь донецкий "Шахтер" примет в Киеве "Днепр-1".
По традиции болельщики смогут увидеть поединки благодаря прямым трансляциям на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание матчей.
Премьер-лига Украины. 24-й тур
1 мая (суббота)
14:00. "Десна" – "Колос", "Футбол 2"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
17:00. "Шахтер" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман
19:30. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Арбитр VAR: Николай Балакин
2 мая (воскресенье)
14:00. "Рух" – "Александрия", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Сергей Бойко
17:00. "Заря" – "Минай", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский
17:00. "Мариуполь" – "Львов", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Сергея Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык
19:30. "Олимпик" – "Ингулец", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Олимпика" и "Зари" завершился грандиозным судейским скандалом, который практически лишил луганскую команду шансов потеснить "Шахтер" со второго места в турнирной таблице.