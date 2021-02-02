"Колос" выступил с официальным заявлением по ситуации с Селезневым

Футбольный клуб "Колос" подтвердил информацию о том, что нападающий Евгений Селезнев покинул расположение команды на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщается на ее официальном сайте, украинец не принимал участие в контрольном поединке против брестского "Руха", который состоялся 31 января, и в тот же день улетел в Киев. Отмечается, что вскоре руководство дополнительно прокомментирует инцидент, связанный с футболистом.

"Евгений Селезнев действительно покинул расположение команды, которая сейчас находится в Турции на учебно-тренировочных сборах. В контрольной игре с брестским "Рухом", которая состоялась 31 января в г. Белек, Селезнев участия не принимал. В тот же день он вылетел в Киев. Больше информации и комментарии руководства клуба по поводу этой ситуации ожидайте на нашем сайте в ближайшее время", – написано в заявлении клуба из Ковалевки.

Напомним, что журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас заявил, что Селезнев был отчислен из "Колоса". По информации СМИ, он прибыл на матч против "Руха" в неадекватном состоянии и уже не впервые грубо нарушил режим. Сам Евгений озвучил другую версию событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации другого журналиста "Футболов" Владимира Крамара, Селезнев за день до поединка выпивал с бывшим партнером по сборной Украины.