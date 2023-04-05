Клуб РПЛ начал транслировать на стадионе ''известные фразы'' ликвидированного Татарского. Он призывал к уничтожению Украины

Клуб российской Премьер-лиги "Ростов" начал транслировать на фасаде своего стадиона цитаты так называемого военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), который был ликвидирован 2 апреля в Санкт-Петербурге. Надпись со словами предателя Украины и бывшего зека "враг будет разбиты" намерены показывать жителям города несколько дней.

Видео дня

Видео со стадиона "Ростова" с фразой Татарского на фоне российского флага появились в местных Telegram-каналах. "Всем привет, это вечерний Владлен. Главное военное шоу страны. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного", – значится на фасаде арены.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин в комментарии пропагандистскому информационному агентств ТАСС заявил о скорби из-за гибели псевдовоенкора. "Все мы скорбим по поводу его трагической гибели, и стадион "Ростов-Арена" в память о нем демонстрирует эту надпись", – сказал чиновник.

Ранее боец смешанных единоборства Владимир Минеев в панике обратился к россиянами со словами о "войне уже в наших городах" после ликвидации Татарского. Отметим, что Татарский "прославился" тем, что призывал к геноциду украинцев и мечтал о "Буче всеукраинского масштаба". А одна из самых знаменитых его фраз звучит следующим образом: "Всех победим. Всех убьем. Всех, кого надо, ограбим. Будет все, как мы любим".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети было опубликовано видео за несколько секунд до гибели Владлена Татарского.

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