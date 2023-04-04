''Война уже в наших городах'': чемпион мира из РФ в панике обратился к россиянам после гибели Татарского

Боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев, который отправился воевать против Украины, пришел в ужас от ликвидации так называемого военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Чемпион мира по кикбоксингу выразил опасение, что в стране-агрессоре начались "внутренние конфликты", а Z-патриоты сосредоточились на них, а не на борьбе с Западом.

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Об этом Минеев заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Боец, младший брат которого Петр Минеев был уничтожен в нашей стране, призвал россиян понять, что "война ведется уже в наших городах", а также "делать все для победы".

"После вчерашнего теракта в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, а еще порядка 40 человек получили ранения, впечатления очень противоречивые. Дело в том, что в нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война Запада против нас идет полным ходом, и она уже здесь. Война ведется уже в наших городах – и не только в городах. Эта война давно ведется не только оружием, но в первую очередь идет в умах людей. Нужно делать все для победы и наводить порядок в стране, а не уводить себя от большой проблемы рассуждениями о внутренних конфликтах и противоречиях", – сказал Минеев.

Напомним Владлен Татарский был убит 2 апреля во время так называемого творческого вечера. На следующий день Следком России заявил о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемой в убийстве Татарского Дарьи Треповой. Однако не все россияне в это поверили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети было опубликовано видео за несколько секунд до гибели Владлена Татарского. "Военкор" "прославился" тем, что призывал к геноциду украинцев и мечтал о "Буче всеукраинского масштаба".

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