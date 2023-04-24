'Китай имеет Россию во все места': комментатор из РФ высмеял 'отмену' Киева в школах РФ, вспомнив 'Динамо'

Российский комментатор Кирилл Набутов эпично высмеял попытки кремлевской пропаганды переписать историю в школьных учебниках, в которых режим диктатора Владимира Путина запретил упоминать Киев и Киевскую Русь. Журналист напомнил, что в советское время ему и его коллегам не разрешали говорить слово "Китай", который сегодня в Москве представляют главным союзником.

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Об этом Набутов, который выступает против войны России в Украине, вспомнил на своем YouTube-канале "Набутовы". Спортивный журналист отметил, что юным болельщикам футбола будет нелепо объяснять тот факт, что в последние несколько десятков лет перед развалом СССР самым титулованным клубом страны было киевское "Динамо".

"Переписываем историю. Теперь вот в учебниках для 4-го класса запрещено упоминать слова "Киев" и "Киевская Русь". Кретинизм? Безусловно. Но такое уже было. В 70-е годы СССР не дружил с Китаем. Нам, спортивным журналистам, запрещалось упоминать слово "Китай". Теперь Китай наш главный друг, он имеет Россию во все места. Но ладно – оставим историю четвероклассникам. А вот как быть с футболом? Как объяснить болельщикам, что 30 последних лет советской власти самым крутом футбольным клубом СССР была команда под названием "Динамо" (Киев)?" – отметил Набутов.

Ранее комментатор потроллил главу МИД РФ Сергея Лаврова за интервью "дрессированному бульдогу" Дмитрию Киселеву. Набутов также объяснил, почему России не должно быть на Олимпиаде-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев резко отреагировал на получение повестки в военкомат, напомнив, что он с первых дней вторжения России в Украину находится в армии.

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