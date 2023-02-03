''Люди отказываются это видеть'': комментатор из РФ высмеял Лаврова за интервью ''дрессированному бульдогу'' Киселеву

Известный российский комментатор Кирилл Набутов, который выступает против войны в Украине, потроллил главу МИД РФ Сергея Лаврова за интервью пропагандисту Дмитрия Киселева. Спортивный журналист, в частности четко ответил на вопрос дипломата о том, что власти нашей страны якобы несут нацистскую идеологию.

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Соответствующий ролик Набутов опубликовал на своем YouTube-канале Nabutovy. Он поймал Лаврова на незнании истории и искажении фактов, а также высмеял самого Киселева, которого назвал "дрессированным французским бульдогом".

"Лавров дал обширное интервью одному из главных пропаг*ндонов Дмитрию Киселеву. Киселев слушал министра с выражением дрессированного французского бульдога, который боится пропустить хоть одно слово хозяина. Далее цитата из Лаврова: "В основе киевского режима лежит нацистская идеология. Почему люди отказываются это видеть?" Люди отказываются это видеть, потому что нацизм – это один из видов тоталитаризма, который отличается требованием обязательно уничтожить всех евреев. Так говорили его основатели 80 лет назад. Вопрос: если киевский режим нацистский, то как во главе этого проклятого режима оказался выбранный всем народом еврей Зеленский?" – заявил Набутов.

Ранее журналист жестко ответил россиянам, которые поддерживают то, "что устроила Россия в Украине". Он также поставил на место Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева, которые оправдали уход армии РФ из Херсона неумелыми историческими параллелями. Кроме того, он рассказал, как переживает ракетный удар по Днепру.

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