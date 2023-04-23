Алиеву пришла повестка. Он послал военкомат: клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для Украины

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, что ему второй раз с начала полномасштабного вторжения России пришла повестка с требованием явится в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Эмоциональное видео бывший спортсмен, который с начала полномасштабного вторжения России записался в территориальную оборону Киева на Оболони, выложил у себя в Instagram.

Видео дня

В ролике Алиев возмущается такими действиями военкомата, интересуясь, "что там на Оболони за дятлы сидят".

"Им бы лишь показать свою работу и напечатать...Я с первых дней войны нахожусь в армии. Или вас, бл**ь, война до сих пор ничему не учит, блядь? Вам лишь бы, бл**ь, или извините меня, сп*здить, или просто показать, что вы напечатали и разослать всем? Клоуны, занимайтесь, хоть чем то полезным для страны, если об*ыраетесь идти на войну", – сказал Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 37-летний Алиев отказался переходить на украинский язык, несмотря на вторжение России в нашу страну. Экс-игрок национальной сборной и уроженец Хабаровска отметил, что всегда общался на русском языке, и выразил надежду на понимание.

Ранее Алиев признался, что стал получать множество угроз от россиян после того, как записался ТрО.

Кроме того Александр сказал, что ему очень тяжело общаться с родителями о войне. Российское телевидение полностью искажает правду о происходящей в Украине, зомбируя граждан страны. Родители Саши до сих пор живут в Курске.

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