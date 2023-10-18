Как Украине выйти на Евро-2024. Расклады после поражения Италии от Англии

После поражения Италии от Англии, и победы Украины над Мальтой в 8-м туре квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 у "желто-синих" хорошие шансы пробиться в финальную часть турнира. Нашей команде 20 ноября предстоит провести в отборе один матч с Италией, который и определит обладателя второй путевки от группы С. Первую уже завоевала Англия.

Перед номинально домашним матчем с итальянцами, который пройдет в немецком Леверкузене, украинцы с 13 очками занимают вторую строчку в квинтете С. Италия идет третьей с 10 пунктами, но у нее еще есть игра в запасе (против Северной Македонии 17 ноября).

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В случае сенсационной потери очков итальянцами в этом поединке, Украине, чтобы занять итоговое второе место будет достаточно не проиграть.

Если "скуадра адзурра" обыгрывает македонцев, то подопечным Реброва необходимо будет побеждать с разницей в 2 мяча и больше (гостевую игру с Италией в 6-м туре Украина проиграла 1:2).

Однако даже в случае провала в этой квалификации, у Украины еще будет шанс выступить на чемпионате Европы через путь Лиги наций.

Для этого необходимо будет выиграть плей-офф Лиги наций. Чтобы попасть в плей-офф, нужно выполнение одного из следующих условий:

1. Чтобы на Евро-2024 через квалификацию прошли хотя бы две команды, представленные в списке: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия.

2. Чтобы на Евро-2024 через квалификацию прошли 14 из 15 участников Лиги А (или 13 при условии, что из Лиги В выйдет хотя бы одна из вышеперечисленных сборных).

На момент публикации новости ни одно из этих условий не выполняется.

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