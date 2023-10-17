Англия и Италия сыграли в пользу Украины в отборе Евро-2024. Видео

Сборная Англии по футболу на легендарном "Уэмбли" обыграла команду Италии в отборе на чемпионат Европы-2024. Матч наших главных конкурентов по группе С завершился со счетом 3:1.

Уже на 15-й минуте матча Джанлука Скамакка после передачи от Джованни ДиЛоренцо открыл счет.

Это лишь обозлило хозяев, которые на 32-й минуте сравняли счет. Герой предыдущего эпизода и Ди Лоренцо ударил по ногам соперника в своей штрафной и рефери не без помощи VAR поставил пенальти. Удар с точки четко реализовал Кейн.

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На 57-й минуте Маркус Рэшфорд вывел англичан вперед. Нападающий "Манчестер Юнайтед" показал великолепную индивидуальную технику, не оставив шансов Джанлуиджи Доннарумме.

Точку в матче поставил Кейн на 77-й минуте, оформив дубль.

С учетом поединка на Мальте, где подопечные Сергея Реброва взяли три очка с местной национальной командой, этот результат сыграл украинцам на руку. Англия продолжает лидировать в квинтете С. Италия потеряла три очка и с 10 баллами опустилась на 3-ю строчку. Украина с 13 пунктами стала второй.

Отметим, что сборная Украины свои матчи Англии и Италии проиграла. 1-й тур 26 марта в Лондоне завершился со счетом 2:0, а 6-й тур на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября – 2:1.

Свою заключительную и решающую игру в отборе Евро-2024 подопечные Реброва проведут 20 ноября против Италии.

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