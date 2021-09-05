Как Украине выйти на ЧМ по футболу-2022: расклады

Сборная Украины по футболу, потеряв очки в отборочных матчах на чемпионат мира-2022 с Казахстаном, поставила себя в крайне сложное положение, практически потеряв шансы на первое место в группе. После пяти туров подопечные Петракова набрали 5 очков и занимают третью строчку.

В финальную часть мундиаля с каждой группы напрямую выходят победители. Команды, занявшие второе место, будут участвовать в плей-офф. К 10 сборным участвующим в квалификации присоединятся еще две из Лиги наций. После этого 12 команд будет разбито на 3 квартета. Победитель каждого из них получит путевку на ЧМ-2022, который пройдет зимой в Катаре.

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У нашей группе лидирует Франция. Трехцветным осталось сыграть дома с Казахстаном дома и два раза с Финляндией. Сложно предположить, что подопечные Дешама наберут в этих играх менее шести очков (что позволило бы Украине выйти на первое место).

Украине осталось сыграть два раза с Боснией и Герцеговиной и один раз с Финляндией.

Финляндии предстоит дважды сразится с Францией, провести домашнюю встречу с Украиной и на выезде с Боснией и Казахстаном

Босния и Герцеговина сыграет дважды со сборной Украины, дважды с Казахстаном и дома с финской командой.

Для того, чтобы гарантировано выйти в плей-офф "желто-синим" необходимо добывать победы в каждом из следующих матчей.

В том случае, если сборная Украины оступится, например, с Боснией и в итоге возьмет семь очков, то балканцы, обыграв оба раза Казахстан и сборную Финляндии, сравняются с нами по очкам (по 12). Тогда порядок будет определятся не очной встречей, а разницей мячей (после 5-го тура она у Украины нулевая).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 5-го тура против Франции Украина свела вничью.

На фантастический гол Шапаренко, гости ответили ударом Марсьяля.

Отметим, что на матче случился небольшой инцидент, из-за которого арбитр остановил встречу.

Украинский комментатор Виктор Вацко после гола Шапаренко не смог сдержать эмоций и начал кричать в прямом эфире.