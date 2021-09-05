Вацко "сошел с ума" в эфире после гола Шапаренко. Видео
Известный украинский комментатор Виктор Вацко отметился фантастическими эмоциями в матче квалификации ЧМ-2022 против Франции. После того, как Николай Шапаренко забил свой гол, Вацко выдал сумасшедший спич в прямом эфире. Журналист так кричал, что сорвал голос.
"Гол!!! Гол!!! Николай Шапаренко! Что ж ты сделал?! Как ты это сделал?! Просто красавец! Просто фантастика! Сборная Украины забивает французам в раздевалку!" – со слезами в голосе вопил Вацко.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
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