Италия – Англия: суперкомпьютер назвал победителя финала Евро-2020

Суперкомпьютер от авторитетной американской компании по обработке данных The analyst создал математическую модель результата финального матча чемпионата Европы-2020. Согласно полученным данным, сборная Италии имеет больше шансов победить в решающем поединке Евро-2020.

Вероятность успеха "скуадры адзурры" составляет 56,2 %. Положительный результат для Англии оценивается показателем 43,8%.

Видео дня

Финал континентального первенства состоится 11 июля на "Уэмбли". До этого родоначальники футбола никогда в своей истории не побеждали на Евро. В 1968 году они заняли третье место. В 1996 году дошли до полуфинала.

В активе итальянцев выигранный титул 1968 года. В 2000 и 2012 годах команда выходила в финал Евро, но завоевать Кубок не смогла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Евро-2020 сборная Италии вышла из группы А, где встречалась со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф победила Австрию, Бельгию и Испанию.

Англичане стартовали в квартете с Чехией, Шотландией и Хорватией. В плей-офф подопечные Гаррета Саутгейта по очереди одолели Германию, Украину и Данию.

Последний матч стал самым скандальным.

После игры УЕФА наказал английскую федерацию.