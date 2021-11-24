"Интер" – "Шахтер": видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в Милане проиграл свой матч 5-го тура Лиги чемпионов против местного "Интера". Встреча на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:0.

После сухого первого тайма, во втором зрители уже увидели два гола. Счет на 62-й минуте открыл Мартинес Лаутаро. Спустя пять минут преимущество хозяев удвоил Эдвин Джеко.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Интер" – "Шахтер" и предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Напомним, что в прошлом туре "горняки" со счетом 1:2 уступили "Реалу".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер" завершился со счетом 0:0.

Отметим, что до этой встречи в своей истории "Шахтер" и "Интер" встречались шесть раз.

Дважды победу праздновали итальянцы. Остальные матчи завершились вничью.

"Шахтер" и "Интер" встречались в прошлогодней Лиге чемпионов.

27 октября 2020 года донецкий клуб сенсационно сыграл вничью 0:0. Встреча 6-го тура 10 декабря 2020 года завершилась со счетом 0:0.