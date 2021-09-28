"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с миланским "Интером". Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Интер.

С первых минут "Шахтер" захватил инициативу. "Горняки" катали мяч в центре поля и на 3-й минуте едва не открыли счет. Манор Соломон сместился по флангу и мощно пробил рядом с перекладиной.

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"Шахтер" перемещался без мяча, не позволяя ничего сделать сопернику. Было видно, что украинская команда серьезно подготовилась к ЛЧ и достаточно спокойно себя ощущала на поле.

"Интер", когда владел мячом, старался максимально широко работать с мячом. Думфрис работал на правом фланге, и на 10-й минуте выбил из игры Траоре. Нидерландец упал на ногу легионеру украинского клуба, вынудив того досрочно завершить матч. Врачи сразу показали, что нужна замена, и на поле вышел Тете.

Никола Барелла получил много пространства и мощным ударом зарядил в перекладину ворот Шахтера. Пятов лишь провел мяч взглядом. Итальянцы попытались прижать хозяев к их штрафной, но "горняки" не стали отсиживаться в обороне, огрызнувшись контратакой. Исмаили не смог обработать мяч.

К середине тайма на поле шли своеобразные качели, когда то одна, то другая команда атаковала, хоть и не всегда с завершающим ударом. Итальянцы очень высоко встречали наших футболистов, вынуждая "Шахтер" постоянно начинать свое нападение из-под прессинга. Подопечные Де Дзерби старались это делать исключительно через пас низом.

На "выстрел" Лаутаро Мартинеса украинцы ответили попыткой Педриньо.

Прессинг игроков в обоих клубах работал лучше, чем линия нападения. Игра периодически останавливалась из-за фолов в центре поля.

Концовка тайма прошла под диктовкой "Интера". Игроки из Милана устроили штурм, несколько раз вынуждая украинскую линию защиты отпахивать по полной.

На 49-й минуте вице-чемпион Украины получил стопроцентную возможность открыть счет. После фланговой передачи Додо оказался с мячом в двух метрах от ворот, но в последний момент Шкриньяр выбил круглый снаряд на угловой.

"Оранжево-черные" комбинировали на чужой половине поля, но до ударов дело не доходило. "Интер" достаточно низко сел, стараясь компактно защищаться.

"Шахтер" раз за разом выбегал в контратаки, но никак не мог довести их до логического завершения.

На 70-ю минуту статистика в матче выглядела так:

Оставшиеся полчаса команды провели в упорной борьбе, но зрители голов так и не увидели. "Шахтер" владел территориальным преимуществом, но не смог его воплотить в игровое.

На последних минутах миланцы дважды могли забивать, но безупречно сыграл Андрей Пятов.

"Шахтер" Украина – "Интер" Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтер – Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Педриньо, Соломон (Мудрик, 78), Степаненко, Алан Патрик (Марлос, 85), Майкон, Траоре (Тете, 11).

Интер – Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 81), Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).

Предупреждение: Думфрис (81).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре ЛЧ "горняки" потерпели сенсационное поражение в Молдавии. Встреча против тираспольского "Шерифа" завершилась со счетом 0:2.