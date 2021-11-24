"Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков

"Шахтер" в 5-м туре Лиги чемпионов проиграл в гостях миланскому "Интеру". Встреча на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:0, что лишило донецкий клуб любых шансов на выход в Лигу Европы. Выше последнего места в группе D вице-чемпион Украины не поднимется и матч последнего тура ЛЧ с "Шерифом" будет формальностью.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Интер" – "Шахтер".

"Интер" уверенно начал матч первым номером, демонстрируя тотальное превосходство по проценту владения мячом. В те немногие моменты, когда итальянцы теряли мяч, они моментально переходили к высоком прессингу, заставляя украинцев ошибаться.

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"Шахтеру" с большим трудом удавалось просто разыграть мяч от ворот, не говоря уже о каких-то попытках угрожать голкиперу хозяев.

Ближе к 20-й минуте ситуация на поле выровнялось. "Горняки" заметно успокоились, и смогли организовать небольшой прессинг и несколько резких выпадов.

Чемпион Италии ответил очень опасной подачей с углового, после которого мяч едва разминулся со штангой. Счастье явно было на стороне дончан: сперва Иван Перишич забил гол, но арбитр зафиксировал офсайд, а затем Трубин совершил роскошный сейв, отбив убойный удар Джеко.

Защита "оранжево-черных" трещала по швам и Трубину раз за разом приходилось спасать свою команду, отбивая мощнейшие удары итальянцев.

На 37-й минуте Лаутаро артистично упал в штрафной украинцев, что вызвало негодование у футболистов "Шахтера".

Быстрые и техничные подопечные Симона Индзаги постоянно держали в напряжении как и вратаря сборной Украины так и линию обороны.

После перерыва ситуация на поле не изменилась. "Интер" давил, много создавал и на 57-й минуте усилиями Лаутаро забил еще один гол, который вновь был отменен. VAR показал, что Мартинес толкнул Матвиенко перед тем, как пробить по воротам.

Давление итальянского гранда продолжилось и с шестой или седьмой попытки Эдвин Джеко все таки распечатал ворота Анатолия Трубина – 1:0.

Пропустив гол "Шахтер" расконцентрировался, что сразу стоило ему второго мяча. Матвиенко бездарно сыграл в защите и Джеко, легко перепрыгнув украинца, сделал дубль – 2:0.

Под занавес встречи "Шахтер" имел шикарные шансы отквитать один гол, но Додо попал в штангу.

Напомним, что в прошлом туре "горняки" со счетом 1:2 уступили "Реалу".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер" завершился со счетом 0:0.