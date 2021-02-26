Игрок "Динамо" попал в команду недели Лиги Европы

Защитник "Динамо" Александр Сирота попал в символическую сборную по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. Украинский футболист помог киевлянам обыграть "Брюгге" со счетом 1:0.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, "динамовец" стал единственным представителем украинских клубов в команде недели. Полностью она выглядит следующим образом:

Голкипер: Андреас Линде ("Мольде");

Защитники: Александер Бах ("Славия" Прага), Александр Сирота ("Динамо" Киев), Киран Тирни ("Арсенал");

Полузащитники: Райан Кент ("Рейнджерс"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Дэви Клаасен ("Аякс"), Эйрик Улланд-Андерсен ("Мольде");

Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Карлос Винисиус ("Тоттенхэм").

Напомним, что по итогам 1/16 финала Лиги Европы в следующий раунд вышли "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" (все – Англия), "Гранада", "Вильярреал" (обе – Испания), "Динамо" Киев, "Шахтер" (обе – Украина), "Рома", "Милан" (обе – Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" Прага (Чехия), "Олимпиакос" (Греция) и "Янг Бойз" (Швейцария).

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий клуб минимально обыграл "Маккаби" из Тель-Авива в ответном матче 1/16 финала ЛЕ. Наставник "горняков" Луиш Каштру заявил, что его подопечные "задавили" соперников.