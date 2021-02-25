Каштру о победе в Лиге Европы: задавили соперника и прошли дальше

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его подопечные полностью выполнили план на игру.

Португалец отметил, что "горняки" просто задавили "Маккаби", выиграли 3:0 и прошли дальше.

"Мы хотели пройти в следующий этапа, нам это удалось. Не хотели пропускать, и не пропускали. Хотели бы больше времени атаковать, заставлять линии соперника садиться. Но не совсем смогли. Вышли в следующий раунд без травмированных или дисквалифицированных игроков", – цитирует Каштру Tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Наставник признался, что тренерский штаб предвидел все, что что произошло в матче

"Наша команда старалась управлять игрой, но не все получилось так, как мы хотели. Мы делали задуманное, но с 30-й минуты мы увидели "Маккаби", который хотел пройти дальше. Мы должны были понимать, что в определенные моменты должны быть сильны в обороне, играя против любой команды. Так и было", – подытожил португалец.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Шахтер" – "Маккаби" в Киеве завершилась со счетом 1:0. Позже был опубликован обзор этого победного матча.