Определились все возможные соперники "Шахтера" и "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" добыли победы в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы и вышли в 1/8 финала.

На этой стадии украинские клубы могут сыграть против "Тоттенхэма", "Арсенала", "Аякса", "Вильярреала", "Рейнджерса", "Мольде", "Гранады", "Янг Бойз", "Динамо" Загреб, "Славии" Прага, "Манчестер Юнайтед", "Милана", "Олимпиакоса" и "Ромы".

Также чемпион и вице-чемпион Украины могут сразиться и между собой, потому что на этой стадии нет посева и запрета на встречу команд из одной ассоциации.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 26 февраля в 14:00 по киевскому времени. Первые матчи пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в Брюгге минимально одолело одноименную бельгийскую команду, а "Шахтер" в Киеве также со счетом 1:0 обыграл "Маккаби" из Тель-Авива.