"Хто не скаче, той..." Появилось видео из Львова после поражения России на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
14,3 т.
Бельгия обыграла Россию

Львовские болельщики, собравшиеся на одной из фан-зон города, ярко отметили победу сборной Бельгии над командой России в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу-2020. Фанаты, пришедшие на Lviv Fan Festival устроили танцы, под знаменитую кричалку "Кто не скачет, тот мо**аль".

Львовские фанаты
Украины отпраздновали победу Бельгии

Видео было опубликовано в социальных сетях и стало вирусным. В кадре можно увидеть внушительное число украинцев, прыгающих и радующихся успеху бельгийской команды.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как во Львове фанаты радуются забитому голу бельгийцев.

Кроме того. в одном из кафе Херсонщины посетителям предлагали посмотреть матч чемпионата Европы по футболу-2020 Бельгия – Россия, при этом обозначив команду РФ как "Оккупанты".

Кафе на Херсонщине

Также во львовской фан-зоне придумали, как награждать зрителей за каждый гол, пропущенный Россией в матче с Бельгии.

Напомним, что игра Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3.

Россия - Бельгия

После этого результата российские болельщики в соцсетях высмеяли свою команду. Футболистов сравнили с деревянными игрушками и опубликовали различные мемы.

Болельщики стебутся над футболистами
Команде не могут простить поражение

Также стало известно, что такой результат позволил россиянам установить исторический антирекорд.

Ромелу Лукаку

Напомним, что Россия и Бельгия играют в группе B вместе с Финляндией и Данией.

Расписание группового этапа Евро-2020.
Группы Евро-2020.

Во втором туре 16 июня россиянам предстоит сразиться с Финляндией (16:00).

Календарь плей-офф Евро-2020.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

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